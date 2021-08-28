Москва, 28 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последнее время из Москвы были депортированы около 200 человек из стран СНГ за нарушение правопорядка, а 17,5 тысячи был запрещен въезд в Россию. Об этом Собянин написал сегодня, 28 августа, в своем личном блоге после того, как стало известно об очередной драке мигрантов в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Напомним, что около 10 человек, среди которых были мигранты, подрались на Бауманской улице в Москве. Участники драки разбежались до прибытия полиции. В отделение полиции были доставлены несколько граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, проводится проверка.

Это уже не первая драка среди мигрантов в Москве за последнее время. Мэр столицы Собянин так прокомментировал ситуацию:

«Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну», — написал он.

При этом он подчеркнул, что в столицу традиционно прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ с целью трудоустройства и большинство из них ведет себя законопослушно.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», — написал Собянин.