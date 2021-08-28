Париж, 28 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» отклонил второе предложение мадридской команды «Реал» по продаже своего нападающего Килиана Мбаппе. Об этом 27 августа сообщила газета Le Parisien.

Fifa.com Килиан Мбаппе

По информации издания, мадридцы предложили «ПСЖ» за 22-летнего футболиста €170 млн и €10 млн в виде бонусов, однако в парижском клубе не приняли это предложение.

При этом ранее «Реал» предложил за игрока €160 млн, однако в «ПСЖ» это предложение было отклонено.

Отметим, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в составе парижской команды в трех матчах и отметился в них двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.