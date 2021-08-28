Вашингтон, 28 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Английский актёр Джейкоб Андерсон получил главную роль в будущей экранизации романа Энн Райс «Интервью с вампиром». Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата к/ф «Интервью с вампиром». реж. Нил Джордан. 1994. США Бред Пит

Первая известность к Андерсену пришла благодаря роли Омена в фильме Ноэля Кларка «Шпана 2». Мировой известности способствовала роль Серого Червя в сериале канала «Игра Престолов».

В новом сериале Андерсон сыграет роль вампира Луи — главного персонажа романа. Сценаристом и исполнительным продюсером сериала станет Ролин Джонс.

Первые два эпизода сериала поставит режиссёр Алан Тейлор. Планируется, что сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Роман «Интервью с вампиром» был опубликован в 1976 году, общий тираж превысил 8 млн копий. В 1994 году вышел одноимённый фильм по мотивам этого романа. Роль Луи в фильме исполнил Брэд Питт.