Лондон, 28 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» сделает официальное предложение команде «Севилья» по ее французскому защитнику Жюлю Кунде в размере €50 млн. Об этом 28 августа сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

При этом, по данным источника, в «Севилье» считают такое предложение за 22-летнего футболиста недостаточным и хотят получить за игрока больше.

Также указывается, что ситуация с трансфером игрока на данный момент становится напряженной, однако переговоры па сделке продолжаются.

Отметим, Жюль Кунде выступает в составе «Севильи» с 2019 года и в прошлом сезоне сыграл за свою команду в 34 матчах испанской Примеры, отличившись в них двумя голами и одной результативной передачей.