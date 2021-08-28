Военные ВС Азербайджана согласились разблокировать дорогу в Армении
Ереван, 28 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана 27 августа разблокировали трассу Горис — Капан в Сюникской области Армении. Об этом командующий пограничными войсками Службы национальной безопаснсоти Армении Арман Маралчян сообщил агентству «Арменпресс».
Он также опроверг сообщения, будто на дороге были установлены российско-азербайджанские пропускные пункты.
«Никакие пункты не установлены. Дорога открыта, движение восстановлено для всех видов транспортных средств», — сказал журналистам Маралчян.
Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении 21 км трассы международного значения. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. Поводом для блокировки стало нападение на азербайджанского пограничника. Ереван отрицает причастность к этому армянских военнослужащих.