Ереван, 28 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана 27 августа разблокировали трассу Горис — Капан в Сюникской области Армении. Об этом командующий пограничными войсками Службы национальной безопаснсоти Армении Арман Маралчян сообщил агентству «Арменпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он также опроверг сообщения, будто на дороге были установлены российско-азербайджанские пропускные пункты.

«Никакие пункты не установлены. Дорога открыта, движение восстановлено для всех видов транспортных средств», — сказал журналистам Маралчян.

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали в Армении 21 км трассы международного значения. В во времена СССР этот участок числился в Азербайджанской ССР. Поводом для блокировки стало нападение на азербайджанского пограничника. Ереван отрицает причастность к этому армянских военнослужащих.