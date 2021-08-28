Оренбургский район, Оренбургская область, 28 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области 28 августа к тушению крупного природного пожара привлекли авиацию. Воду на место ЧП сбрасывают с вертолёта Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

56.mchs.gov.ru Техника для тушения пожара

По данным ГУ МЧС по региону, во второй половине дня 28 августа планируется, что в борьбе с пожаром примет участие самолёт Ил-76 Минобороны РФ.

Напомним, под Оренбургом днем 27 августа в районе 26-го км дороги М-5 «Урал» и железнодорожного пути загорелась трава и лесополоса, а также сера на открытой площадке возле железной дороги. В пяти населенных пунктах Оренбургское района объявили режим ЧС.

Власти заявили об отсутствии необходимости в эвакуации населения. Угрозы населённым пунктам и промышленным предприятиям нет. Напомним недалеко от места пожара находится газзавод.

К работам по тушению пожара привлечены 190 человек и 60 единиц техники.