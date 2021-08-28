Лиссабон, 28 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» хочет пополнить свой состав бразильским защитником Давидом Луисом. Об этом 28 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

По данным источника, 34-летний футболист, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, отклонил предложения команд из Турции и Саудовской Аравии.

Отметим, Давил Луис уже играл за «Бенфику» в период с 2007 по 2011 год. В минувшем сезоне защитник выступал в составе лондонской команды «Арсенал» в 30 матчах отличился двумя забитыми мячами.