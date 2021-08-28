Москва, 28 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Китайский производитель Foton прекратил поставки легковых автомобилей в Россию. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным издания, китайская компания полностью прекратила поставки внедорожников и пикапов в Россию. При этом сотрудничавшие с Fonot дилеры продолжат заниматься сервисом этих автомобилей.

Компания Foton поставляла в Россию пикапы Tunland и внедорожники Sauvana. Пикапы покинули российский рынок в 2020 году.

Продажи внедорожников Sauvana продолжались в 2021 году, но показатели остались невысокими. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с апреля текущего года в России продавалось около 2 моделей Sauvana в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2021 года в России было продано 46,8 тыс. автомобилей китайских брендов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли в 2,5 раза.