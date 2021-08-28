Лиссабон, 28 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Португальский нападающий Криштиану Роналду присоединится к команде «Манчестер Юнайтед» («МЮ»), в которую он накануне перешел из туринского «Ювентуса», после окончания матчей сборных, которые состоятся в сентябре. Об этом 28 августа сообщает The Athletic.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

По данным источника, 36-летний футболист прилетел из Турина в Лиссабон, где присоединился к расположению сборной Португалии.

Также отмечается, что документы по переходу игрока в «МЮ» не будут оформлены до матча 3-го тура АПЛ с командой «Вулверхэмптон», который должен пройти 29 августа, и нападающий всё равно не сможет в нем сыграть.

Отметим, накануне стало известно, что Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса», за который он играл с 2018 года, в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне нападающий забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.