Киев, , 10:02 — REGNUM Власти Украины вполне могут «испортить жизнь» Наталье Поклонской, если она станет посолом России в какой-то стране и если у нее при этом сохранилось гражданство Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в российских СМИ появилась неподтвержденная информация, что депутат Государственной думы VII созыва Наталья Поклонская («Единая Россия») может быть назначена послом России в островное государство Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса).

Сама Поклонская эту информацию не подтвердила, что заявила, что заинтересована в дипломатической работе. До того, как попасть в Госдуму Поклонская была прокурором Крыма.

По словам Кулебы, он слышал, что Поклонская может стать посолом России. В связи с этим, он подчеркнул, что если Поклонская осталась гражданкой Украины, то Киев может «испортить ей жизнь».

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой РФ, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — сказал Кулеба.