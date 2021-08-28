Токио, 28 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Александр Яремчук стал победителем в беге на 1500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Победный результат спортсмена из России составил 3 минуты 52,08 секунды.

При этом второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, обладателем бронзы стал Дэвид Эмонг из Уганды.

Отметим, 26-летний Александр Яремчук является двукратным победителем чемпионатов Европы и бронзовым призером чемпионата мира.