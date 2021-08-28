Москва, 28 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Наибольшим интересом у зрителей онлайн-кинотеатра Okko среди отечественных фильмов в 2021 году пользовалась приключенческая картина «Последний богатырь: Корень зла». Об этом представители платформы сообщили ТАСС.

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Фантастическая комедия «Последний богатырь: Корень зла» режиссёра Дмитрия Дьяченко вышла в прокат 1 января. Именно она стала лидером по просмотрам в 2021 году в онлайн-кинотеатре Okko.

Большой популярностью пользовалась спортивная драма Ильи Учителя «Стрельцов», драмы «Пара из будущего» Алексея Нужного и «Родные» Ильи Аксёнова. Большого количества просмотров также добились комедия «Глубже!» Михаила Сегала, фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего и историческая драма «Серебряные коньки» Михаила Локшина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году картина «Последний богатырь: Корень зла» собрала в кинотеатрах России более 2 млрд рублей, став четвёртым отечественным фильмом, кассовые сборы которого преодолели эту отметку.