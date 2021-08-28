Берлин, 28 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» может быть продан компанией Газпром другому сертифицированному оператору для того, чтобы обойти газовую директиву Европейского союза. Об этом 28 августа сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

Отмечается, что, согласно обновленным правилам газовой директивы ЕС, входящий на территорию сообщества трубопровод должен или частично быть заполнен альтернативным поставщиком, или та его часть, которая находится на территории ЕС, должна принадлежать сторонней компании.

При этом накануне высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании — оператора названного газопровода Nord Stream AG на решение регулятора ФРГ не выводить СП-2 из-под действия новых правил.

При этом компания заявила о своем несогласии с этой позицией и намерена в скором времени объявить о своих дальнейших действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина «абсолютно чётко» ощущает заинтересованность властей США работать против газопровода «Северный поток — 2».