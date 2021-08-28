Якутск, 28 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Якутии сотрудники военного комиссариата Восточного военного округа (ВВО) и министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики 28 августа развернули работу площадки военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Армия-2021» в Симферополе

На базе исторического парка «Россия — Моя история» были организованы выставки техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, показательные выступления отряда спецназа и кинологической службы. Для желающих пойти в армию на площадке работал мобильный пункт по набору на военную службу по контракту.

пресс-служба ВВО «В ходе форума жителям и гостям города Якутска была представлена уникальная возможность ознакомиться с современными образцами вооружения и военной техники. Всего в статическом показе было задействовано 19 единиц военной и специальной техники».

Отмечается, что для посетителей форума также открылась уникальная мультимедийная выставка «Александр Невский. Судьба России», повествующая о жизни Великого князя, его формировании как воина и правителя, ратных и дипломатических подвигах.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», выставочные площадки в шести населённых пунктах в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе посетили более 5,5 тыс. человек.

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