Москва, 28 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Практически каждое заболевание оставляет на лице человека свой характерный след. Об этом 28 августа рассказал хирург-онколог Иван Карасев на своей странице в соцсети Instagram.

Лицо

«Вы знаете, что лицо человека — это приборная доска с индикаторами? Практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. В свое время известный врач Н.И. Пирогов даже составил атлас «Лицо больного», — написал он в своем сообщении и привел ряд таких признаков.

По словам врача, шелушащаяся, сухая и трескающаяся кожа на лице является явным признаком обезвоживания организма, что может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, связанных с работой потовых желез.

Кроме того, Карасев отметил, что красные прожилки в склерах глаз являются признаком нервного истощения, хронической усталости, желтизна склер говорит о больной печени, а мешки и темные круги под глазами могут говорить о наличии у человека проблем с почками или мочевым пузырем.

«Ассиметричное лицо. Такая особенность может быть одним из первых предупреждающих сигналов инсульта», — также добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа стало известно, что кардиологи из Великобритании обнаружили, что употребление алкоголя и курение в возрасте от 17 до 24 лет значительно повышают жёсткость артерий, что является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний.