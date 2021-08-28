Киев, , 09:26 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего официального визита в Киев выдвинула президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по Донбассу. Об этом заявил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский President.gov.ua

По словам Мураева, Меркель, побывав в Москве, согласовала позицию с президентом России Владимиром Путиным, а перед этим с президентом США Джозефом Байденом. Мураев уверен, что от того, примет ли Зеленский предложенные условия, зависит его визит в Вашингтон в ближайшие дни.

«Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи президентов Украины и США. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится», — сказал Мураев.

Политик считает, что по Украине у сильнейших стран мира есть некая «консолидированная позиция», которая связана с тем, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта в Донбассе. Мураев напомнил, что Украина так и не выполнила ни одно из соглашений по Донбассу, в том числе и соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.