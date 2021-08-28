Москва, 28 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Специалисты ЦНИИточмаш и учёные из НИИ механики МГУ создали первый опытный образец боевого экзоскелета, который в будущем сможет использоваться для экипировки солдат. Об этом разработчики сообщили РИА Новости.

Lockheedmartin.com Экзоскелет FORTIS

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев рассказал, что разработанный экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%. Это позволяет солдату нести до 60 килограммов груза, при этом точность стрельбы с использованием экзоскелета повышается на 20%.

Заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов добавил, что экзоскелет оснащён безредукторными двигателями, которые позволяют использовать его как в активном, так и в пассивном режиме. Пассивный режим предназначен для движения по горизонтальной поверхности, активный — для движения с грузом по пересечённой местности.

Экзоскелет оснащён позиционными датчиками и датчиками давления в стопах. За счёт этого он адаптируется под особенности каждого человека, позволяя свободно двигаться. На следующих этапах разработки в конструкцию экзоскелета будут внедрены композитные элементы, а также усовершенствованы системы питания и управления.