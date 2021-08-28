28 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который раскритиковал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине необходимо 20 лет для подготовки к вступлению в Евросоюз.

Оксана Переможенко, , 09:55 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине необходимо 20 лет для подготовки к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает ИА Красная весна.

Евросоюз. Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружескому характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостьей в Украине, где ее принимали наилучшим образом», — отметил дипломат.

Глава украинской дипломатии добавил, что официальная оценка Киева была доведена до главы внешнеполитического ведомства Эстонии, а также до посла республики на Украине.

«Мы считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина, безусловно, друзья и партнеры», — подытожил украинский дипломат.

Читайте также: «Столько Украина не просуществует!» — сеть о сроках вступления Украины в ЕС

Заявление Дмитрия Кулебы оценили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что глава Эстонии права и она, вероятно, выражает позицию Европейского союза.

«Обидно, что Украина, имея неплохие стартовые возможности в 91-м г. превратилась в отсталую и даже не аграрную страну и вынуждена прислушиваться к мнению стран-пигмеев. Стыдно и больно осознавать, во что мы все вместе превратили нашу прекрасную страну…» — пишет Ол Мар.

Керсти Кальюлайд (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

«Может, дружественному характеру отношений не соответствует, но, видимо, соответствует реальному положению дел», — написала Светлана А.

«Ну, конечно, Кулеба хотел совсем другое заявление услышать, что нас ждут с распростёртыми объятиями», — отметила Наталья К.

«Неуместно, но очень честно», — пишет Алла Ф.

«Правду надо уметь принимать такой, какая она есть», — отреагировала Марина Г.

«Кредиты нам дают не для того, чтобы страна развивалась, а для того, чтобы её народ всегда стоял на коленях… Сильная и богатая Украина нашим друзьям не нужна, а вот друзья нас имеют по полной программе. Зачем дешёвый газ покупать у «агрессора», мы ведь его купим у Европы там цена патриотическая втридорога… [выше]. Ведь все страны живут в угоду народу своей страны, и только наша страна живёт в угоду всем… У руля управления те, кому думать нечем, им лишь бы срок продержаться, а на второй идти не с чем. Вторую лапшу на уши народу не повесят — первая к ушам крепко прилипла», — написала Татьяна Д.

Читайте также: «И Эстония пинает Украину!» — эстонцам не советуют инвестировать в Украину

«Правда глаза колет, врага нажили», — смеется Ирина Николаевна.

«Кулеба, это голос Евросоюза тебе сказал. Открытым текстом», — добавил Олег А.

«Все адекватные и трезвомыслящие понимали еще в 2013—2014-х, что мы Европе не нужны», — отметил Андрей С.

«А что она сказала не так??? Правда налицо. Вот и оценка вашей работы», — пишет Игорь И.

«Они так все думают, только молчат…» — отреагировал Коля К.

«Вам уже открыто говорят в глаза, что не нужны мы там, неужели не понимаете, что этим вы унижаете свой народ?! Бездари!» — написала Зинаида К.

«В чем она не права? Сказала правду, как есть… Здравомыслящие люди ещё до 2013−2014-х об этом говорили. В Европе мы нужны как рабсила и как пушечное мясо. И плюс к этому территории, на которых можно разместить свои военные базы…» — подытожил Алекс Ф.

Читайте также: Соцсети: «Ложь — их стратегия!» — Киев растолковал слова президента Эстонии