Астана, 28 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Днем национального траура по погибшим при взрывах на складах боеприпасов объявил 29 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он написал об этом 28 августа на своей странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура», — говорится в сообщении.

Также казахский лидер добавил, что погибшие при взрывах военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность и уточнил, что они навсегда останутся в памяти народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара и взрывов на военных складах в Джамбульской области Казахстана.