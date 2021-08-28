Красноярск, 28 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 440 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 103 760. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Медсестра с больным COVID-19

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Лидируют в регионе по суточным заражениям города Норильск, Канск, Минусинск и Дудинка.

Из 440 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 81 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 66 (1,2%), в Канске — 51 (1,5%), в Минусинске — 38 (1,0%) и Енисейске — 21 (1,6%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в ТДНМР (г. Дудинка) — 22 (2,0%) и Енисейском — 18 (1,4%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3037 (+26) человек, снято с наблюдения — 3244 (-10). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 36 455 (-207) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8137 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 484 749.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 777 228 человек.