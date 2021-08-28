Ньон, Швейцария, 28 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотрит запрет на поездки болельщиков на гостевые матчи своих команд в еврокубках. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба УЕФА.

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«Действующее правило, запрещающее болельщикам путешествовать на матчи клубных соревнований УЕФА, в настоящее время пересматривается», — говорится в сообщении.

Также указывается, что о решении по этому вопрос будет объявлено в течение ближайших дней и добавляется, что до этого момента УЕФА рекомендует болельщикам не организовывать никаких поездок

Отметим, на данный момент в еврокубках играют три российских клуба: санкт-петербургский «Зенит» (Лига чемпионов) и московские «Локомотив» и «Спартак» (Лига Европы).