Токио, 28 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Российский спортсмен Александр Костин стал обладателем бронзовой медали на Параолимпийских играх в Токио в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Спортсмен из России преодолел указанную дистанцию за 14 минут 37,42 секунды, что стало его личным рекордом.

При этом золотая медаль у представителя Испании Ясина Ухдади, серебряную медаль выиграл Джарид Клиффорд из Австралии.

Отметим, 26-летний Александр Костин является чемпионом Европы 2021 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.