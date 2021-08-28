Москва, 28 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Средняя цена легкового автомобиля на российском вторичном рынке в августе текущего года выросла на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

По оценкам экспертов, средняя цена подержанного легкового авто в августе 2021 года составила 800 тыс. рублей. В сравнении с июлем текущего года цена выросла на 39 тыс. рублей или 5,1%. В годовом исчислении (в сравнении с августом 2020 года) показатель вырос на 33%.

С начала года средняя цена авто на российском вторичном рынке выросла на 16,3%. В январе 2021 года автомобили с пробегом продавались по средней цене около 688 тыс. рублей.

За первые шесть месяцев в России было продано около 633,5 тыс. автомобилей с пробегом. На долю иностранных марок пришлось 76% от общего объёма продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич заявил, что в третьем квартале 2021 года прогнозируется рост стоимости автомобилей в России на 1—3%.