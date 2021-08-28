Абакан, 28 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Хакасии за сутки выявили 143 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 34 811 (с начала года — 17 402). Об этом 28 августа сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (58 человек), Черногорске (18), Саяногорске (13), Аскизском (11) и Усть-Абаканском (10) районах, а также в Абазе (9).

В стационарах проходят лечение 633 (-55) пациента с COVID-19. Из этого числа 10 — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 2432 (-44) пациента.

Умерли за сутки в регионе 12 пациентов с коронавирусом — семь женщин в возрасте от 79 до 87 лет и пять мужчин в возрасте от 65 лет до 81 года. Общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 911 (с начала года — 556).

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 224 человека. С начала эпидемии — 30 375 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в Хакасии от COVID-19 привились 160 796 человек.