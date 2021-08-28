Токио, 28 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елена Прокофьева переиграла Вон Тинтин из Гонконга в полуфинальном матче турнира по настольному теннису на Параолимпиаде в Токио. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Настольный теннис

Прокофьева переиграла соперницу со счетом 9:11, 11:5, 11:6, 11:8 и в финальном матче 29 августа встретится с представительницей Франции Леа Ферне, которая в другом полуфинале одержала верх над представительницей Японии Маки Ито.

При этом спортсменки выступают в классе 11, к которому относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Отметим, 30-летняя Елена Прокофьева является двукратной победительницей Чемпионата мира и трехкратной Чемпионата Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.