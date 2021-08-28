Циолковский, Амурская область, 28 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Специалисты космодрома «Восточный» приступили ко второму этапу монтажа пускового стола под ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Владислав Ларкин Космодром Восточный

В рамках первого этапа монтажа пускового стола под новые ракеты-носители был осуществлён монтаж металлооблицовки газохода. Главной задачей второго этапа станет монтаж силовой рамы.

Два лонжерона силовой рамы общим весом более 176 тонн были доставлены на космодром из Северодвинска в июне 2020 года по железной дороге. Другие крупногабаритные части прибыли на космодром Северным морским путём.

27 августа специалисты начали транспортировку частей силовой рамы к месту строительства стартового комплекса. Планируется, что пусковой стол будет готов к концу 2022 года. Первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с нового стартового стола космодрома «Восточный» должен состояться в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты Роскосмоса и Минобороны РФ завершили приёмку технического проекта ракетного комплекса с носителями тяжелого класса «Ангара-А5» и «Ангара-А5М» для пусков с космодрома «Восточный».