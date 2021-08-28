Пекин, , 08:23 — REGNUM Проход двух кораблей США через Тайваньский пролив является очередной провокацией, в связи с чем КНР выражает американской стороне протест. Об этом 28 августа заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

Эскадренный миноносец ВМС США Kidd Defenseimagery.mil

По его словам, США «неоднократно совершали подобные провокационные действия весьма дурного характера», которые «в полной мере свидетельствуют», что именно американцы «являются самым главным подрывником мира и стабильности в Тайваньском проливе» и порождают «самые высокие риски в области безопасности в этой акватории».

представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй «Выражаем в этой связи решительный протест и резко осуждаем такие действия».

Чиновник минобороны КНР подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и потребовал от американской стороны «чётко уяснить ситуацию и прекратить провокации». По его словам, вооружённые силы Китая готовы «в любой момент выступить на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности».

Реакция китайской стороны вызвана тем, что 27 августа Тайваньским проливом проследовали эсминец ВМС США USS Kidd и катер Береговой охраны США Munro.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль ВМС Франции встал на якорь у западного побережья Тайваня, в районе уезда Чжанхуа.

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