Валенсия, Испания, 28 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Валенсия» нанес поражение с «сухим» разгромным счетом команде «Алавес» из Витории в матче третьего тура чемпионата Испании. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fifa.com Денис Черышев

Игра состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились датский хавбек Даниэль Васс (3-я минута), полузащитник Карлос Солер (45+3-я) и португальский хавбек Гонсалу Гедеш (60-я).

Российский полузащитник Денис Черышев отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Валенсия» 12 сентября на выезде встретится с командой из Памплоны «Осасуна», а «Алавес» днем ранее также на выезде сыграет с клубом «Вильярреал».