Половина пользователей Windows 10 не захотела обновляться до 11-ой версии
Вашингтон, 28 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Обновляться до Windows 11 не хочет почти половина пользователей актуальной операционной системы от Microsoft. Об этом свидетельствует результаты опроса портала WindowsReport.
Американская компания Microsoft анонсировала новую версию операционной системы Windows в июне текущего года. Ожидается, что пользователи Windows 10 начнут получать автоматическое обновление до новой версии в начале 2022 года.
Портал WindowsReport опросил более 11 тысяч пользователей Windows 10, чтобы выявить их отношение к новой версии системы. Готовность к обновлению системы до новой версии выразили 53% респондентов.
Такая же часть участников опроса высоко оценила продемонстрированный Microsoft дизайн Windows 11. 21% респондентов указали, что новый дизайн слишком похож на Windows 10. Не понравилось новое оформление 13% участников опроса.
Треть респондентов назвала самой интересной особенностью новой версии системы обновлённое меню «Пуск». 25% участников опроса выделили поддержку Android-приложений, 11% — игрового сервиса GamePass.