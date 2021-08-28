Вашингтон, 28 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Обновляться до Windows 11 не хочет почти половина пользователей актуальной операционной системы от Microsoft. Об этом свидетельствует результаты опроса портала WindowsReport.

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Американская компания Microsoft анонсировала новую версию операционной системы Windows в июне текущего года. Ожидается, что пользователи Windows 10 начнут получать автоматическое обновление до новой версии в начале 2022 года.

Портал WindowsReport опросил более 11 тысяч пользователей Windows 10, чтобы выявить их отношение к новой версии системы. Готовность к обновлению системы до новой версии выразили 53% респондентов.

Такая же часть участников опроса высоко оценила продемонстрированный Microsoft дизайн Windows 11. 21% респондентов указали, что новый дизайн слишком похож на Windows 10. Не понравилось новое оформление 13% участников опроса.

Треть респондентов назвала самой интересной особенностью новой версии системы обновлённое меню «Пуск». 25% участников опроса выделили поддержку Android-приложений, 11% — игрового сервиса GamePass.