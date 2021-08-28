Токио, , 07:49 — REGNUM Авиация Японии вывезла более десяти граждан Афганистана из Кабула, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, правительство Японии направило в Кабул военно-транспортный самолет C-130 для эвакуации японских граждан, а также афганцев, желающих покинуть страну. Телеканал отмечает, что этим бортом афганскую территорию покинули более десяти местных жителей. Сейчас все вывезенные из Афганистана японским самолетом находятся в столице Пакистана Исламабаде.

Телеканал отмечает, что пока не известно, когда процесс эвакуации будет завершен. Пока правительство Японии заявляло о намерениях вывезти из Афганистана до 500 человек.