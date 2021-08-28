Москва, 28 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Появление агитационных плакатов с Калининградской областью России «в составе» Германии, развешенных на улицах в федеральной земле Мекленбург, оценил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 28 августа в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он отметил, что на одном из плакатов есть надпись «Vergessen wir nicht» («Мы не забываем»). По мнению сенатора, в этой акции заинтересованы многие силы ФРГ, а видимая политическая повестка может отличаться от реальной.

«Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы, — написал парламентарий.

Пушков считает, что указанный инцидент должен стать предостережением по поводу того, какие шаги может предпринять немецкая сторона.

«Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа член международного комитета Совета Федерации, Сергей Цеков заявил, что появление агитационных плакатов с Калининградской областью России «в составе» Германии является провокацией и немецкие власти должны разобраться в случившемся.