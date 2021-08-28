Вашингтон, 28 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Мировой рекорд по числу просмотров за первые сутки после публикации обновил трейлер фильма «Человек-паук: нет пути домой». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж Джон Уоттс. 2019. США Человек-паук

По данным издания, за первые 24 часа после публикации трейлер нового фильма про Человека-паука набрал более 355,5 млн просмотров на видеохостингах, в социальных сетях и на других площадках. Это позволило будущему фильму от Columbia Pictures и Marvel Studios установить мировой рекорд.

Ранее рекорд принадлежал трейлеру фильма: «Мстители: Финал». Трейлер вышедшего в 2019 году супергеройского фильма набрал за первые сутки после публикации 289 млн просмотров.

«Человек-паук: нет пути домой» станет продолжением фильма 2019 года «Человек-паук: Вдали от дома», а также 27-ой картиной в киновселенной Marvel. Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Зендея Коулман, Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро и Джейкоб Баталон. Режиссёром стал Джон Уоттс.

Съёмки нового фильма про Человека-паука завершились в марте текущего года. Премьера назначена на декабрь 2021 года.