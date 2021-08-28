Мурманск, 28 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России прошли учения по специальным видам обеспечения полётов. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Бомбардировщик Ту-22м3 ВКС России

В ходе учений авиационные специалисты развернули на аэродроме учебные точки.

пресс-служба ВКС «На них наглядно демонстрировалась организация добычи, транспортировки сжатых и сжиженных газов, морально-психологическое обеспечение лётного состава, организация питания личного состава на оперативном аэродроме, тушение возгорания на авиационной технике и подготовка самолёта Ту-22м3 к повторному вылету».

Отмечается, что особое внимание в ходе специальных учений уделялось скоростному восстановлению повреждённого аэродромного покрытия, устранению неисправностей на воздушном судне, а также подвеске на дальних бомбардировщиках авиационных средств поражений.

По словам временно исполняющего обязанности командира соединения гвардии полковника Наиля Файзулина, главной целью учений являлась «оценка готовности объектов инфраструктуры полка, включая объекты лётного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений ВДВ впервые в мире десантирован на парашютах военный госпиталь Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения с полным комплектом медицинского оборудования.