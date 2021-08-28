Оренбург, 28 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В пяти муниципальных образованиях Оренбургского района Оренбургской области — Черноречье, Зауральный, Нижняя Павловка, Старица, Дедуровка — ввели режим ЧС из-за крупного природного пожара. Режим повышенной готовности действует в Северном округе Оренбурга, а также трех посёлках: Родничный дол, Шуваловка, Рычковка на территории Переволоцкого района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

56.mchs.gov.ru Пожар

Каждые 20 минут специалисты экологической службы берут пробы воздуха. Превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано. На месте ЧП дежурят медики.

Напомним, пожар вдоль автотрассы М-5 «Урал» и железнодорожных путей произошел днем 27 августа. Загорелись трава и лесополоса. Кроме того, горела сера на открытой площадке возле железной дороги.

Стоит отметить, возгорание возникло неподалеку от завода. В МЧС вечером 27 августа заявили, что угрозы объектам газоперерабатывающей промышленности нет. Спасатели сообщали о шести участках горения сухой травы. К 19:00 по местному времени (18:00 мск) пожар удалось локализовать. На трех участках открытое горение было ликвидировано.

На месте развернули операвтиный штаб. В общей сложности в тушении задействовали 181 человека и 45 единиц техники. Привлекли инженерную сельскохозяйственную технику для опашки, машины для подвоза воды, пожарный поезд от РЖД. Для разведки с воздуха задействовали беспилотные авиационные системы.