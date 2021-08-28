Москва, 28 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Биологический спутник «Бион-М» №2 могут вывести на орбиту, которая будет использоваться для новой российской космической станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

Последняя российская орбитальная станция «Мир»

Прежний проект предполагал, что спутник «Бион-М» №2 будет выведен на орбиту высотой 800 км на наклонении 51,6 градуса. Однако сейчас в Роскосмосе обсуждают возможность изменения параметров орбиты.

«Я считаю, что прежде, чем отправлять людей на орбиту 97−98 градусов, надо посмотреть, как это будет работать на живых существах», — заявил Рогозин.

Он отметил, что такое размещение орбиты позволит точно вычислить радиационную нагрузку, которая может нанести вред здоровью космонавтов. Глава Роскосмоса добавил, что запуск спутника «Бион-М» №2 запланирован на конец 2023 или начало 2024 года.

Биологические спутники серии «Бион-М» используются для изучения влияния космической среды на живые организмы. На борту спутников этого типа на орбиту запускаются мыши, песчанки, гекконы, улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили два вида наклонения будущей российской орбитальной станции: 72 и 98 градусов. Второй вариант станет уникальным для обитаемой станции.