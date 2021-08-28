Кемерово, 28 августа, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 августа, за прошедшие сутки выявлено 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 179 случаев.

Коронавирус

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«Новокузнецк — 39, Кемерово — 35, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 11, Белово — десять, Мыски — десять, Юрга — десять, Осинники — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Таштагольский МР — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Яшкинский МО — четыре, Киселевск — три, Полысаево — три, Гурьевский МО — три, Березовский — два, Калтан — два, Беловский МР — два, Крапивинский МО — два, Промышленновский МО — два, Юргинский МО — два, Яйский МО — два, Топкинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 184 пациента выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 51 345 случаев заражения коронавирусом, 48 513 человек выздоровели, 1124 пациента скончались.