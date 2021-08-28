Тюмень, 28 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Тюмени на площади Европы пожарная машина провалилась в сухой фонтан и сломала его. Об этом сообщает паблик «ДТП в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте»

Vk.com/dtp_tyumen Цитата из видео паблика «ДТП в Тюмени»

"Сам фонтан почти не видно, если он не включён. Обычная брусчатка. Просто в плитке отверстия для выброса струй воды. Ранее в этом же месте проваливался в фонтан автомобиль спецтехники «Манипулятор». Если не местный и не знаешь, то и не заметишь. Тем более пожарные смотрели на огонь и думали, как подъехать ближе к пожару, а не на «подземный неработающий фонтан», — пишет администратор паблика.

Пожар в квартире многоэтажного дома, на который спешила машина, ликвидирован. Пострадавших нет, сообщают местные СМИ.