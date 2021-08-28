Приштина, Сербия, 28 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В министерстве обороны и генеральном штабе Сил безопасности Косово 27 августа сообщили о прибытии двух БТР типа M1117 ASV из США.

Алексей Колчин ИА REGNUM БТРы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, передача техники прошла безвозмездно. В церемонии встречи техники примут участие глава Косово Вьоса Османи и министр обороны Арменд Мехай.

БТР будут укомплектованы интегрированной программой вооружения и другим оборудованием. Напомним, силы безопасности Косово сейчас проходят преобразование в армию стандарта НАТО.