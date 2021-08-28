Вашингтон, 28 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Требование отправить в отставку американского госсекретаря Энтони Блинкена выдвинули представители Республиканской партии в палате представителей США из-за происходящего в Афганистане, 27 августа передает телеканал Fox News.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Соответствующие статьи об объявлении импичмента главе Госдепартамента представили конгрессмены Ральф Норман и Энди Харрис. Они обвинили Блинкена в неспособности предоставить президенту США Джо Байдену всю исчерпывающую информацию по ситуации в Афганистане, а также о находящихся там американских гражданах.

Кроме того, республиканцы считают, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто виновен в гибели американцев при взрывах возле аэропорта в Кабуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа представители Республиканской партии США потребовали отстранить от должности Джо Байдена после взрывов в Афганистане, которые привели к смерти более десяти американских граждан.

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