Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Белом доме по вопросам сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба администрации американского президента.

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Сообщается, что глава Белого дома в ходе встрече заявил об «историческом партнерстве» с Израилем. Также Байден вновь подтвердил намерения США обеспечивать безопасность израильской территории и помочь с восстановлением системы противовоздушной обороны «Железный купол». Кроме того, обсуждался вопрос о безвизовом режиме между США и Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Израиля Нафтали Беннет завил о намерениях создать ближневосточную коалицию с участием арабских государств для противостояния Ирану. При этом подробности своего плана израильский премьер-министр раскрыть отказался.

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