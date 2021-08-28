Тегеран, 28 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Пауэрлифтер сборной Ирана Амир Джафари в весовой категории до 65 кг завоевал серебряную медаль на Параолимпийских играх 2020 года в Токио, таким образом принеся стране первую медаль на данных соревнованиях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Соревнования по пауэрлифтингу в весовой категории до 65 кг на Параолимпийских играх в Токио стартовали 27 августа в 16:30 на Токийском международном форуме. В этой категории участвовали 10 спортсменов из разных стран мира, причем Амир Джафари представлял Исламскую Республику Иран.

По итогам соревнований Лю Ли из Китая завоевал золотую медаль, подняв над головой 198 кг. Амир Джафари из Ирана при поднятии 195 кг завоевал серебряную медаль, при этом Батир аль-Хасине из Алжира заполучил бронзовую медаль, подняв 192 кг.

Серебряная медаль, завоёванная Джафари в соревнованиях по пауэрлифтингу, стала первой медалью, занесённой в рейтинг Исламской Республики Иран на Параолимпийских играх 2020 года в Токио.