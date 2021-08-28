Тегеран, , 07:58 — REGNUM Поздравляя Хоссейна Амира Абдоллахиана с назначением на пост министра иностранных дел Исламской Республики Иран, глава МИД Китая подчеркнул необходимость углубления двусторонних связей на основе стратегического партнерства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 августа.

Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И в своем послании поздравил Хоссейна Амира Абдоллахиана с назначением в качестве нового министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Обращаясь к вековой и давней дружбе между Ираном и Китаем, а также к 50-летию политических отношений между двумя странами, Ван И подчеркнул необходимость расширения дружественных связей, основанных на стратегическом партнерстве.

Затем он указал на недавний телефонный разговор, состоявшийся между президентами Исламской Республики Иран и Китая, и достигнутое соглашение в области развития двусторонних отношений. Министр иностранных дел Китая заявил о своей готовности сотрудничать с иранским коллегой в области расширения взаимных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.