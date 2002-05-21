Самарская область, 21 мая, 2002, 16:05 — ИА Регнум. С 23 по 24 мая в детском оздоровительном лагере "Дружба-2" пройдет военно-спортивная игра на местности "Орленок". Организаторы игры - департамент по делам молодежи Самарской области и Самарская региональная общественная военно-спортивная организация "Ратибор". В игре принимают участие юноши и девушки в возрасте 15-18 лет из различных городов и районов Самарской области. В первый день участникам предстоит пройти пять этапов: квалификационные испытания, комплексное силовое упражнение, кросс с элементами ориентирования, преодоление препятствий, преодоление водной преграды по навесной переправе, подтягивание на перекладине. Программа дня также включает военно-историческую викторину и конкурс песни. 24 мая участники продемонстрируют свое военное мастерство: метание гранат, стрельбу из пневматической винтовки, оказание первой медицинской помощи, ведение спасательных работ. В состав судейской коллегии войдут специалисты департамента по делам молодежи Самарской области, инструкторы ВСО "Ратибор", офицеры Вооруженных Сил.