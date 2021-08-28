Тегеран, , 08:00 — REGNUM 27 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом выразил готовность ЕС развивать сотрудничество с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Боррель указал на роль ЕС в качестве координатора переговоров по СВПД и призвал Иран назначить дату следующей встречи в Вене. Он отметил, что участие представителя ЕС в церемонии инаугурации президента Ирана свидетельствует о решимости Европейского Союза сотрудничать с действующим правительством страны.

Представитель ЕС охарактеризовал события в Афганистане как новый вызов для региона и подчеркнул необходимость серьезного сотрудничества в отношении афганских беженцев.

Амир Абдоллахиан, со своей стороны, подтвердил приверженность Тегерана поддержанию конструктивных переговоров и взаимодействию в рамках сбалансированной дипломатии.

Он назвал переговоры инструментом дипломатии, отметив, что переговоры, которые несут ощутимые и практические результаты, а также отстаивают права и интересы народа, несут особый характер для Ирана.

Министр заявил, что создание всеобъемлющего правительства является ключевым решением афганского кризиса.