Тегеран, 28 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 27 августа официальный представитель МИД Ирана заявил, что Исламская Республика готова принять у себя встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Помощник министра и генерального директора по Западной Азии министерства иностранных дел Ирана Расул Мусави указал на встречу министров иностранных дел Пакистана и Ирана в Тегеране, написав в своем аккаунте в Twitter, что Исламская Республика готова сотрудничать с другими региональными странами по ситуации в Афганистане.

«Иран приветствует предложение министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуда Куреши о проведении заседания министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств, выразив готовность провести такую встречу в Тегеране», — написал Мусави.

Он отметил, что в первый день вступления Хоссейна Амирабдоллахиана в должность нового министра иностранных дел Исламской Республики Иран состоялась очень важная встреча, подчеркнув, что переговоры министров иностранных дел Пакистана и Ирана являются дорожной картой дальнейшего развития отношений между двумя странами.