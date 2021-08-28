Тегеран, , 08:12 — REGNUM В телефонном разговоре министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан подчеркнули необходимость укрепления взаимного сотрудничества на международном уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 августа.

Министры иностранных дел также обсудили необходимость возобновления переговоров о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года, а также сложившуюся региональную ситуацию, в частности афганский кризис.

Лавров указал на необходимость регионального и международного сближения Тегерана и Москвы, подчеркнув, что Россия заинтересована в возобновлении ядерных переговоров в Вене (Австрия).

Представители двух стран также оценили текущие события в Афганистане, подчеркнув, что Москва и Тегеран имеют схожую точку зрения на то, что происходит в раздираемой войной стране.

Призвав к мирным переговорам между политическими группировками в Афганистане и формированию инклюзивного правительства в стране в качестве единственного способа остановить насилие, главы МИД двух стран заявили, что Россия и Иран поддержат любое правительство в Афганистане, которое сформируется в результате мирных переговоров.