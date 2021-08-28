Тегеран, , 08:12 — REGNUM 27 августа президент Ирана Ибрагим Раиси нанес неожиданный визит в провинцию Хузестан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Раиси отправился в юго-западную провинцию всего через день после первого заседания кабинета министров его администрации в иранской столице. По прибытии он указал на важность провинции Хузестан для страны и отметил, что его правительство несет большой долг по отношению к этой провинции.

Президент сообщил, что во время своей короткой поездки намерен заняться самыми насущными вопросами, которые беспокоят жизнь жителей провинции. Он также заверил людей, что основные усилия его правительства направлены на то, чтобы иметь возможность решать проблемы людей, в том числе в провинции Хузестан.

Ряд членов кабинета министров, в том числе министры энергетики, внутренних дел, сельского хозяйства и здравоохранения, а также глава Организации по планированию и бюджету сопровождают президента в его первой поездке в провинцию.

Президент посетил больницу Рази, которая служит центральным подразделением для лечения от COVID-19 в провинции, и внимательно ознакомился с процедурами, предлагаемыми пациентам.