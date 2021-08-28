Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Zeml.info Землетрясение

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«Землетрясение произошло в точке с координатами 53,72° северной широты, 160,86° восточной долготы», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС РФ, очаг сейсмособытия располагался в 162 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 километров. Жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. В дежурные службы жители региона также не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии. Его эпицентр находился в 217 километрах от острова Сангихе. По предварительным данным, пострадавших не было.