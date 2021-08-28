Токио, 28 августа, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Японские правоохранители 28 августа задержали 25-летнего безработного Хиротаку Ханамори, подозреваемого в распылении кислоты на одной из станций токийского метро. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Токийское метро

После инцидента, произошедшего 24 августа, подозреваемый скрывался от полиции в южной префектуре Окинава.

По версии следователей, именно Ханамори был тем преступником, который подошёл к другому мужчине на станции «Сироканэ-Таканава» и брызнул в лицо жидкостью (предположительно серной кислотой), после чего скрылся. Подвергшийся нападению мужчина был госпитализирован с ожогами. Также пострадала женщина, которая получила травму, поскользнувшись на разлитой кислоте.

Отмечается, что в настоящее время мотивы нападения в метро остаются неизвестными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в результате инцидента в метро японской столицы Токио, где на одной из станций неизвестный распылил кислоту.