Скопье, 28 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 августа сообщил на пресс-конференции о том, что средние школы населенных преимущественно албанцами Тетово и Гостиваро начнут учебный год в удаленном режиме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче подчеркнул, что решение было принято консенсусом. «Дистанционка» будет действовать минимум две недели, после чего будет принято новое решение. Причиной принятия данного решения стала нехватка мест в госпиталях для пациентов с COVID-19. Инициатором перехода на дистанционное обучение стал кризисный штаб в Тетово.

Напомним, только за последние сутки в Северной Македонии умерли 36 пациентов с коронавирусом.